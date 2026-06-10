Nemile scene viđene su u Areni pola sata pre početka treće utakmice finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija.
Košarka
HAOS U ARENI! Žestoka tuča Grobara pred meč Partizana i Dubaija - stolice letele na sve strane!
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Na delu gde su najvatrenije pristalice crno-belih došlo do sukoba!
Nije poznato šta je uzrok tuče, ali je u jednom momentu došlo do komešanja, a zatim i do žestoke tuče, tokom koje su korišćene i stolice, kojima su se navijači gađali na po tribini.
Podsetimo, meč Partizan - Dubai na programu je od 19 časova, a Dubai vodi sa 2:0 u seriji i ima prvu "meč loptu" da osvoji ABA ligu, a ujedno i prvi istorijski trofej nakon osnivanja kluba pre nekoliko godina.
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