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Na delu gde su najvatrenije pristalice crno-belih došlo do sukoba!

Nije poznato šta je uzrok tuče, ali je u jednom momentu došlo do komešanja, a zatim i do žestoke tuče, tokom koje su korišćene i stolice, kojima su se navijači gađali na po tribini.

Podsetimo, meč Partizan - Dubai na programu je od 19 časova, a Dubai vodi sa 2:0 u seriji i ima prvu "meč loptu" da osvoji ABA ligu, a ujedno i prvi istorijski trofej nakon osnivanja kluba pre nekoliko godina.

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Slavlje košarkaša Spartaka nakon rušenja Zvezde Izvor: Kurir