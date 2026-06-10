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Emotivna scena viđena je pre početka treće utakmice Partizana i Dubaija, kada su Grobari skandirali jednom od najčuvenijih novinara u regionu - nedavno preminulom Edinu Avdiću.

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Podsetimo, Edin Avdić preminuo je iznenada u 47. godini, a njegova smrt rastužila je ceo region.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

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