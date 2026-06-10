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Košarkaši Partizana smanjili su na 1:2 protiv Dubaija u finalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su na svom terenu u Beogradu pobedili 84:70 (23:10, 24:24, 20:21, 17:15).

Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske:

"Mislim da smo zaslužili dav večeras pobedimo. Bolje se takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dve tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranzicijiveoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali solidno na obe strane parketa, ali to je samo jedna pobeda. Sada je 2-1 i moramo se pripremiti za petak", započeo je Penjaroja.

Da li je odbrana rešila utakmicu?

"Dubai je dobar tim, sa dobrim trenerom i igračima. nije lako zaustaviit njihovu napadačku igru. Jasno je da smo zaustavili važne igrače, ali verujemo da neće Musa i Bejkon isto odigrati i moramo biti spremni na to. Moramo da igramo odbranu kao tim, zajedno, ne individualno. Moramo da kontrolišemo Bertansa i njegov šut za tri, Musa i Bejkon su imali slabe procente večeras..."

Da li će ovakva igra biti dovoljna za četvrtu utakmicu?

"Videćemo. Pokušali smo da igramo bolje, da kontrolišemo 1 na 1 situacije, skokove, izgubljene lopte... Petak je nova utakmica i nova šansa da igramo još bolje. Sada je vreme za odmor i sutra se već spremamo za petak".

Šta ćete reći igračima pred utakmicu u petak?

"Plej-of je, svaka utakmica je drugačija. Veoma je teško u ovom momentu, bilo je 2-0. Nismo loše igrali u Dubaiju, moramo da imamo kontrolu nad tranzicijom, skokovima. Petak je nova utakmica, pokušaćemo da igramo slično, ali rival će sigurno pokušati da bude bolji". zaključio je Penjaroja.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©