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Košarkaši Partizana smanjili su na 1:2 protiv Dubaija u finalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su na svom terenu u Beogradu pobedili 84:70 (23:10, 24:24, 20:21, 17:15).

 Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske: 

"Mislim da smo zaslužili dav večeras pobedimo. Bolje se takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dve tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranzicijiveoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali solidno na obe strane parketa, ali to je samo jedna pobeda. Sada je 2-1 i moramo se pripremiti za petak", započeo je Penjaroja.

Da li je odbrana rešila utakmicu?

"Dubai je dobar tim, sa dobrim trenerom i igračima. nije lako zaustaviit njihovu napadačku igru. Jasno je da smo zaustavili važne igrače, ali verujemo da neće Musa i Bejkon isto odigrati i moramo biti spremni na to. Moramo da igramo odbranu kao tim, zajedno, ne individualno. Moramo da kontrolišemo Bertansa i njegov šut za tri, Musa i Bejkon su imali slabe procente večeras..."

Da li će ovakva igra biti dovoljna za četvrtu utakmicu?

"Videćemo. Pokušali smo da igramo bolje, da kontrolišemo 1 na 1 situacije, skokove, izgubljene lopte... Petak je nova utakmica i nova šansa da igramo još bolje. Sada je vreme za odmor i sutra se već spremamo za petak".

Šta ćete reći igračima pred utakmicu u petak?

"Plej-of je, svaka utakmica je drugačija. Veoma je teško u ovom momentu, bilo je 2-0. Nismo loše igrali u Dubaiju, moramo da imamo kontrolu nad tranzicijom, skokovima. Petak je nova utakmica, pokušaćemo da igramo slično, ali rival će sigurno pokušati da bude bolji". zaključio je Penjaroja.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

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Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO