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U borbi za trofej ih očekuje duel protiv ekipe Fenerbahčea, koja je bila bolja od Efesa sa 3:1 u drugoj polufinalnoj seriji.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Utakmica je bila puna preokreta, Bahčešehir imao +10 sredinom treće četvrtine (47:37), ali je Bešiktaš uspeo da se vrati u egal i “slomi” rivala u četvrtoj četvrtini.

Došli su izabranici Dušana Alimpijevića do vođstva u četvrtom kvartalu i nisu ga ispuštali do samog kraja. Ekipa Marka Baraća je završila takmičenje u polufinalu.

Bešiktaš je do pobede predvodio Devon Dotson sa 26 poena uz po dva skoka i asistencije, a dvocifren je bio i Entoni Braun sa 10 poena, tri skoka i dve asistencije.

Kod Bahčešehira se istakao Kejleb Homsli sa 17 poena i tri skoka, dok je Malakaj Flin imao 16 poena uz četiri skoka i sedam asistencija.

Finale turskog šampionata je na programu u subotu, 13 juna, a titulu brani Fenerbahče koji će imati prednost domaćeg terena.