ALIMPIJEVIĆ U VELIKOM FINALU: Selektor Srbije srušio Baraća i zakazao spektakl sa Fenerbahčeom!
U borbi za trofej ih očekuje duel protiv ekipe Fenerbahčea, koja je bila bolja od Efesa sa 3:1 u drugoj polufinalnoj seriji.
Utakmica je bila puna preokreta, Bahčešehir imao +10 sredinom treće četvrtine (47:37), ali je Bešiktaš uspeo da se vrati u egal i “slomi” rivala u četvrtoj četvrtini.
Došli su izabranici Dušana Alimpijevića do vođstva u četvrtom kvartalu i nisu ga ispuštali do samog kraja. Ekipa Marka Baraća je završila takmičenje u polufinalu.
Bešiktaš je do pobede predvodio Devon Dotson sa 26 poena uz po dva skoka i asistencije, a dvocifren je bio i Entoni Braun sa 10 poena, tri skoka i dve asistencije.
Kod Bahčešehira se istakao Kejleb Homsli sa 17 poena i tri skoka, dok je Malakaj Flin imao 16 poena uz četiri skoka i sedam asistencija.
Finale turskog šampionata je na programu u subotu, 13 juna, a titulu brani Fenerbahče koji će imati prednost domaćeg terena.