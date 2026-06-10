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Partizan je tako smanjio na 2:1 u seriji na tri dobijena meča.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Četvrti meč na programu je u petak od 20 časova takođe u "Beogradskoj Areni".

Eventualna majstorica igrala bi se idućeg utorka u Dubaiju.

Trener Dubaija Aleksandar Sekulić izneo je svoje utiske posle meča.

"Čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi. Od početka sam osetio da je njihova želja mnogo veća, radili su stvari bolje nego mi, dozvolili smo Partizanu da dva puta napravi seriju, pobegne na dvocifrenu razliku i to je bilo dovoljno za pobedu. Pokušali smo da napravimo neke promene na poluvremenu, bili smo delimično uspešni, ali pravili smo greške u lošim trenucima."

Upitan je Sekulić da li su njegovi igrači mnogo pokušavali individualnim akcijama.

"I meni je izgledalo tako, mora bolje, ne može individualno. I odbrana Partizana je bila čvršća i sigurno su nekako zaustavili našu kreaciju i naša igra je na momente izgledala tako."

Pohvalio je Partizan.

" I Partizan ima dobre igrače, i jedni i drugi smo u istoj situaciji, Partizan je vrlo dobar tim, sa vrhunskim trenerom."

Istakao je trener Dubaija lošu prvu četvrtinukao nešto što je odredilo dalji tok meča.

"Sigurno je odredila prva četvrtina, reakcija sa klupe nije bila najbolja. Partizan kada pred ovakvom publikom napravi dvocifrenu razliku, teško je vratiti se. Imali smo i mnogo otvorenih šuteva, gde je mogao pas više da bude, ali to je glavni razlog da smo napadački bili manje efikasni nego u prve dve utakmice. Verujem da može to bolje" objasnio je Sekulić.