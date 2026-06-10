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U četvrtoj utakmici finala plej-ofa grčkog šampionata ekipa Panatinaikosa je večeras u svojoj dvorani dočekala Olimpijakos koji je vodio sa 2:1 i imao je meč-loptu za titulu.

Na kraju - titula će sačekati vlasnika, Panatinaikos je slavio posle dva produžetka i velike borbe sa 93:86.

Nije smetalo Panatinaikosu što je ostao rano bez Nana zbog pet ličnih grešaka, uspeli su da se vrate iz mrtvih i izbore produžetak.

Olimpijakos je imao nekoliko prilika da prelomi meč , ali nikako nije uspevao u tome.

U regularnom delu meč je završen rezulatatom 69:69, pa je usledio produžetak

Olimpijakos je bolje otvorio, prvo je Vokap pogodio za tri poena, potom poeni i trojka Vezenkova. Olimpijakos je bio na +5 (79:74), a onda serija grešaka koja je vratila PAO još jednom u "život".

Na nešto više od pola minuta, Mitoglu je uspeo da obezbedi novi nerešeni rezultat sa linije penala – 79:79 i usledio je drugi produžetak.

Šorts je krenuo silovito na startu, sa sedam poena u nizu doveo je PAO do +5 (86:81). Pogodio je potom Furnije, a onda je krenuo potop Olimpijakosa...

Ništa nije polazilo za rukom igračima tima iz Pireja, a onda je Toliopulos stavio tačku na meč na minut i po pre kraja drugog produžetka, kada je pogodio za tri poena za +8 (91:83) i prelomio meč.

Kod pobednika Nan 23 poena, Šorts je imao 13, a Hejs-Dejvis 12. Kod poraženih Furnije 29, Vokap 19, Vezenkov 14, a Milutinov 4 poena.

Rezultat u seriji sada je 2:2, a u sva četiri meča slavio je domaćin.

Peti i odlučujući meč na programu je u petak a domaćin će biti Olimpijakos.