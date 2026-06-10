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Disciplinski sudija grčkog šampionata doneo je odluku nakon dešavanja na trećoj utakmici finala, odigranoj 8. juna, kada je Janakopulos proglašen krivim za ponovljene postupke koji predstavljaju "narušavanje ugleda sporta".

Pored kazne za prvog čoveka kluba, i Panatinaikos je sankcionisan sa dodatnih 50.000 evra zbog ponašanja svog vlasnika, pa ukupan finansijski ceh iznosi 100.000 evra.

Janakopulosu je na teret stavljeno i ponašanje tokom drugog meča finalne serije, zbog kojeg je Panatinaikos ranije kažnjen jednom utakmicom pred praznim tribinama od strane Komisije za sprečavanje sportskog nasilja.

Prema zvaničnom izveštaju, vlasnik Panatinaikosa je na 33,4 sekunde pre kraja drugog perioda ušao na teren tokom tajm-auta i prišao sudijama na agresivan način.

Navodi se da je gestikulirao prema arbitrima, približio im se na oko dva metra, a potom ih i vređao, zbog čega je utakmica bila prekinuta na približno četiri minuta, nakon čega ga je obezbeđenje udaljilo iz dvorane.