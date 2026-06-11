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Njujork Niksi su slavili 107:106 i sada ih jedna pobeda deli od prve NBA titule još od 1973. godine!

Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

Ako je neko ugasio televizor na poluvremenu, napravio je životnu grešku.

San Antonio je u Njujorku igrao košarku iz snova. Trojke su upadale sa svih strana, Viktor Vembanjama je dominirao, a Sparsi su na veliki odmor otišli sa nestvarnih 76 poena i čak 27 poena prednosti. U jednom trenutku bilo je i ogromnih +29, što je delovalo kao kraj priče.

Ali Medison Skver Garden te večeri nije bio obična dvorana.

Niksi su malo po malo počeli da tope zaostatak, a kada su Sparsi potpuno stali u drugom poluvremenu, krenula je prava košarkaška lavina. Tim iz Teksasa postigao je svega 30 poena u drugom delu meča i potpuno izgubio kontrolu nad utakmicom.

Heroj večeri bio je fantastični O Dži Anunobi.

Britanac je ubacio 33 poena, pogodio čak sedam trojki, a onda u poslednjim sekundama uradio nešto što će zauvek ostati upisano u istoriji NBA finala. Džejlen Branson je promašio šut za pobedu, lopta se odbila od obruča, a Anunobi je doleteo niotkuda i na 1,2 sekunde do kraja ugurao loptu u koš za delirijum u Medisonu i konačnih 107:106.

Pre toga je isti igrač blokadom zaustavio Dierona Foksa i praktično spasao Nikse od poraza. Američki mediji njegov potez već nazivaju jednim od najvećih u istoriji franšize.

Naravno, svoje mesto među herojima ima i Džejlen Branson koji je meč završio sa 36 poena, sedam asistencija i pet skokova, predvodeći povratak koji će se godinama prepričavati. Odličan je bio i Karl Entoni Tauns, koji je meč završio sa 13 poena i 10 skokova.

Kod Sparsa su se istakli Viktor Vembanjama sa 24 poena i 13 skokova, Dilan Harper sa 21, Foks i Vasel sa po 18 i Stefon Kesl sa 13 poena.

Sparsi će dugo sanjati ovu noć. Prosuli su najveću prednost ikada izgubljenu u NBA finalima, a američki mediji već pišu o jednom od najvećih kolapsa u istoriji završnih serija.

Njujork sada vodi sa 3:1 u seriji i nalazi se na samo jednu pobedu od prve šampionske titule posle 53 godine čekanja.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog spektakularnog meča:

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