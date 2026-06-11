Slušaj vest

Njujork Niksi došli su do pobede u četvrtoj utakmici finala NBA lige, pošto su posle istorijskog preokreta savladali Sparse rezulatatom 107:106, a apsolutni heroj utakmice bio je O Dži Anunobi.

Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

Kada se lomilo finale NBA lige i kada je delovalo da će San Antonio ipak preživeti istorijski povratak Niksa, na scenu je stupio O Dži Anunobi i sa dva poteza za večnost zaludeo Medison Skver Garden.

Najpre je na nešto više od 20 sekundi pre kraja pri rezultatu 106:105 spektakularnom blokadom zaustavio Dierona Foksa na polaganju i sprečio Sparse da dođu do gotovo sigurne prednosti. Cela dvorana je eksplodirala, ali prava ludnica tek je usledila.

Niksi su imali poslednji napad za pobedu. Lopta je očekivano završila u rukama Džejlena Bransona, koji je pokušao da reši utakmicu šutem sa distance. Promašio je, ali se na pravom mestu našao Anunobi.

Britanac je doleteo iz drugog plana, uhvatio odbitak i na samo 1,2 sekunde do kraja ubacio loptu u koš za potpuni delirijum u Medison Skver Gardenu i pobedu Niksa rezultatom 107:106.

Dok su navijači slavili kao da je titula već osvojena, igrači Sparsa ostali su ukopani na parketu u neverici. Anunobi je za svega nekoliko sekundi odigrao možda i najvažniju odbranu i postigao možda i najvažniji koš u istoriji moderne ere franšize iz Njujorka.

Niksi su tako kompletirali najveći preokret u istoriji NBA finala, pošto su tokom meča gubili čak 29 poena razlike, a sada ih samo jedna pobeda deli od šampionskog prstena.

Ne propustiteKošarkaUTAKMICA VEKA I NAJLUĐI PREOKRET U ISTORIJI NBA FINALA! Niksi nadoknadili -29, pa u poslednjoj sekundi šokirali Vembanjamu i Sparse! (VIDEO)
Njujork - San Antonio
KošarkaTRAMP GLEDAO ŠOU VEMBANJAME! Čudesni Francuz utišao Njujork i vratio Sparse u život! Finalna drama tek počinje! (VIDEO)
Viktor Vembanjama
KošarkaPOTPUNI HAOS POSLE FINALA NBA LIGE! TRENER NJUJORKA BESAN NA SUDIJE! Žestoko je zagrmeo i opleo po njima, njegove reči odjekuju u SAD!
profimedia-1109003490.jpg
KošarkaPOTPUNO LUDILO U NJUJORKU - OVO JE VEĆ BOLESNO: Milion dolara za dve karte za mesto pored terena na velikom finalu!
San Antonio Njujork

00:17
Arena skandira Edinu Avdiću Izvor: MONDO