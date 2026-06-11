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Njujork Niksi došli su do pobede u četvrtoj utakmici finala NBA lige, pošto su posle istorijskog preokreta savladali Sparse rezulatatom 107:106, a apsolutni heroj utakmice bio je O Dži Anunobi.

1/5 Vidi galeriju Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

Kada se lomilo finale NBA lige i kada je delovalo da će San Antonio ipak preživeti istorijski povratak Niksa, na scenu je stupio O Dži Anunobi i sa dva poteza za večnost zaludeo Medison Skver Garden.

Najpre je na nešto više od 20 sekundi pre kraja pri rezultatu 106:105 spektakularnom blokadom zaustavio Dierona Foksa na polaganju i sprečio Sparse da dođu do gotovo sigurne prednosti. Cela dvorana je eksplodirala, ali prava ludnica tek je usledila.

Niksi su imali poslednji napad za pobedu. Lopta je očekivano završila u rukama Džejlena Bransona, koji je pokušao da reši utakmicu šutem sa distance. Promašio je, ali se na pravom mestu našao Anunobi.

Britanac je doleteo iz drugog plana, uhvatio odbitak i na samo 1,2 sekunde do kraja ubacio loptu u koš za potpuni delirijum u Medison Skver Gardenu i pobedu Niksa rezultatom 107:106.

Dok su navijači slavili kao da je titula već osvojena, igrači Sparsa ostali su ukopani na parketu u neverici. Anunobi je za svega nekoliko sekundi odigrao možda i najvažniju odbranu i postigao možda i najvažniji koš u istoriji moderne ere franšize iz Njujorka.

Niksi su tako kompletirali najveći preokret u istoriji NBA finala, pošto su tokom meča gubili čak 29 poena razlike, a sada ih samo jedna pobeda deli od šampionskog prstena.