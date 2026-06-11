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Košarkaški svet potresla je tužna vest iz Turske – kondicioni trener Anadolu Efesa, Serhat Guneš, preminuo je nakon višenedeljne borbe u bolnici, gde je bio priključen na intenzivnu negu.

Serhat Guneš Foto: KK Efes

Guneš je od sredine maja imao ozbiljne zdravstvene probleme, a lekari su se danima borili da ga održe u životu. Nažalost, uprkos naporima, izgubio je najtežu bitku.

Vest je potvrdio i klub Anadolu Efes, koji se emotivnom porukom oprostio od dugogodišnjeg člana stručnog štaba.

“Duboko smo ožalošćeni zbog smrti našeg kondicionog trenera Serhata Guneša, koji je od 12. maja bio na intenzivnoj nezi nakon iznenadnih zdravstvenih problema i vodio tešku borbu za život. Izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici i najbližima. Zauvek će ostati u našim srcima”, navodi se u saopštenju kluba.

Guneš je rođen 1986. godine i iza sebe je ostavio suprugu i maloletnu ćerku. Pre nego što se posvetio trenerskom poslu, više od decenije je bio aktivan u košarci, a kasnije je završio Fakultet sportskih nauka u Ankari.

Tokom karijere radio je u više poznatih turskih klubova, uključujući Banvit, Bešiktaš, Turk Telekom i Bursaspor, pre nego što je stigao u Efes, gde je bio važan deo stručnog štaba jednog od najvećih evropskih klubova.

Njegova prerana smrt ostavila je veliku prazninu u turskoj i evropskoj košarci.