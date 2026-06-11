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Podsetimo, Guneš je sredinom maja doživeo težak srčani udar tokom treninga u klupskim prostorijama, nakon čega je usledila hitna intervencija i borba lekara za njegov život.

Prema tadašnjim informacijama, do kolapsa je došlo iznenada, a u prvim trenucima situacija je bila izuzetno kritična - navodno, srce mu nije radilo oko 10 minuta.

U tim trenucima, prema istim navodima, u blizini se zatekao doktor Serhan Antaljali koji je odmah reagovao i započeo reanimaciju, pre dolaska hitne pomoći. Guneš je potom prebačen u bolnicu, gde je intubiran i stavljen na intenzivnu negu.

Lekari su se borili za njegov život, a pojavile su se i informacije o privremenom poboljšanju i nadi da bi mogao da se probudi iz kome. Ipak, uprkos svim naporima, nije uspeo da se oporavi.

Nakon višenedeljne borbe, stigla je vest da je Serhat Guneš preminuo, što je potvrdio i Anadolu Efes u emotivnom saopštenju.

Klub se od svog kondicionog trenera oprostio rečima zahvalnosti i saučešća porodici, ističući da će zauvek ostati deo Efesove porodice.