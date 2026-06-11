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Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas nije krio razočaranje nakon četvrtog meča finalne serije grčke lige, u kojem je njegov tim propustio veliku šansu da dođe do šampionske titule.

Crveno-beli su imali utakmicu u svojim rukama, čak i +5 u završnici protiv Panatinaikosa, ali su serijom grešaka, promašenim bacanjima i lošim reakcijama u odbrani dozvolili velikom rivalu da preokrene i dođe do pobede. Grčki strateg je posle meča priznao da je ključni momenat bio upravo kraj susreta.

“Čestitam Panatinaikosu. Utakmica je bila duga, odlučivale su sitnice u produžetku. Kod +5 morali smo bolje da komuniciramo u odbrani, ali nismo. Promašili smo bacanja, poklonili lake poene i izgubili kontrolu”, rekao je Barcokas.

Međutim, najveću pažnju izazvao je njegov komentar o Tajriku Džonsu, koji je na parketu proveo svega šest minuta, a tokom meča imao i vidno neslaganje sa trenerom.

Barcokas je bez ustručavanja otvorio temu njegove uloge u timu:

"Umor je faktor. Milutinov je bio potrošen, Džons je morao više da igra. Ali mora da vodi računa o sebi - ne može da igra samo šest minuta u meču od 50. To otežava rotaciju i odluke u toku utakmice", poručio je trener Olimpijakosa.

Iskusni strateg je potom priznao i sopstvene greške, istakavši da je u ključnim momentima pogrešno reagovao sa izmenama i taktičkim rešenjima.

"Možda sam mogao bolje da koristim visinu i "mismeč" situacije. U jednom trenutku sam menjao postavu i to nije donelo rezultat. Neke odluke su bile pogrešne, ali u ovakvim utakmicama niko ne kontroliše sve", objasnio je Barcokas.

Na kraju je naglasio da je problem širi i da se ne može svesti na pojedince, iako je indirektno spomenuo Tajlera Dorsija i Tajsona Vorda kao igrače koji nisu doneli dovoljno u završnici.

"Ne treba upirati prst u igrače. Svi pobeđujemo i svi gubimo. Ali moramo da donosimo bolje odluke i da igramo pametnije u ključnim momentima", zaključio je Barcokas.

Olimpijakos sada ima još jednu šansu da pred svojim navijačima izbori titulu, ali je jasno da atmosfera u ekipi nije idealna posle ovog poraza.