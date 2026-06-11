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1/5 Vidi galeriju Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

Američki mediji već ističu da je srušen rekord star 18 godina, koji je do sada držao Boston iz finala 2008. godine, kada je uspeo da nadoknadi 24 poena zaostatka protiv Los Anđeles Lejkersa. Taj meč se dugo smatrao najvećim preokretom u istoriji NBA finala, sve do večeri u kojoj su Niksi pomerili granice mogućeg.

Sve je izgledalo kao rutinska pobeda Sparsa - dominacija u prvom poluvremenu, serije trojki i potpuna kontrola igre, uz prednost koja je u jednom trenutku išla i do +29. Dvorana je utihnula, a delovalo je da je pitanje pobednika rešeno već na poluvremenu.

Međutim, u nastavku meča usledio je potpuni preokret. Niksi su pojačali agresivnost, krenuli u seriju poena i postepeno topili ogromnu razliku. Kako je vreme odmicalo, Sparsi su gubili ritam, dok je Njujork igrao sve sigurnije i energičnije.

U završnici je usledio potpuni šok - Niksi su stigli do preokreta i zaključali jedan od najluđih mečeva ikada viđenih u NBA finalima.

Prema pisanju američkih medija, ovaj duel sada zauzima prvo mesto u istoriji NBA finala kada su u pitanju najveći preokreti, pošto je oboren rekord koji je važio skoro dve decenije.

Niksi sada vode seriju i imaju ogromnu psihološku prednost, dok se Sparsi suočavaju sa jednim od najtežih i najneverovatnijih poraza u svojoj istoriji.