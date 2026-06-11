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Dušan Alimpijević, trener Bešiktaša, prema navodima turskih medija aktivno radi na sklapanju tima za narednu sezonu, a jedno od najvećih imena koje se dovodi u vezu sa klubom je iskusni turski reprezentativac Furkan Korkmaz.

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Furkan Korkmaz Foto: Profimedia

Kako prenose izvori iz Turske, pregovori između Bešiktaša i Korkmaza već su u poodmakloj fazi, a plan kluba je jasan - formirati roster koji bi mogao da se uključi u borbu za sam vrh domaćeg prvenstva, ali i ozbiljniji iskorak u Evropi.

Bešiktaš je upravo izborio plasman u finale turskog šampionata posle dramatične majstorice protiv Bahčešehira, ali u klubu ne gube vreme - već se radi na pojačanjima za narednu sezonu.

Korkmaz, koji ima iskustvo iz NBA lige i važnu ulogu u reprezentaciji Turske, vidi se kao potencijalni lider tima u narednoj sezoni, dok Alimpijević želi da dodatno podigne kvalitet i širinu.

Turski mediji ističu da bi ovaj transfer bio jedna od najvećih domaćih "bombi" leta, ali i jasan signal ambicija kluba.

Ipak, posao još nije završen - ostaje pitanje finansijskih uslova i konkurencije drugih klubova koji takođe prate situaciju oko Korkmaza.

Ako se dogovor realizuje, Bešiktaš bi dobio jedno od najzvučnijih pojačanja u poslednjim sezonama, a Alimpijević tim spreman da napadne trofeje.

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Dušan Alimpijević psuje na srpskom posle poraza Bešiktaša Izvor: YouTube/Beşiktaş Basketbol