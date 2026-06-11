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Košarkaš Partizana Karlik Džons izjavio je da je za pobedu nad Dubaijem u predstojećoj četvrtoj utakmici finala plej-ofa ABA lige ključno da njegova ekipa taj meč odigra sa istim pristupom i energijom kao prethodni duel te serije.

"Moramo da pristupimo utakmici na isti način kao juče. Ne smemo da se opustimo niti da im dozvolimo da steknu dodatno samopouzdanje. Danas smo analizirali utakmicu, pogledali dobre stvari koje smo uradili, ali i one segmente koje moramo da popravimo. Verujem da ćemo, ukoliko budemo igrali sa istom energijom i pristupom kao u prethodnom meču, imati dobru priliku da dođemo do pobede", naveo je Džons, preneo je danas sajt kluba.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Partizan će u petak od 20 časova u Beogradu dočekati Dubai, u četvrtoj utakmici finalne serije plej-ofa regionalne ABA lige.

Šampion ABA lige postaće ekipa koja zabeleži tri pobede, a Dubai u seriji trenutno vodi 2:1.

Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je pre prethodnog meča imao vođstvo 2:0, ali su beogradski crno-beli u toj utakmici, odigranoj u sredu, uspeli da pobede 84:70 i produže seriju.

"Uprkos ovoj pobedi, i dalje smo u zaostatku u seriji. Još jedna pobeda omogućila bi njima da proslave titulu na našem terenu, a mislim da se to nikome od nas ne bi dopalo. Zato smo i dalje u igri. Još uvek imamo šansu, a dok god postoji šansa, postoji i mogućnost da pobedimo. Igramo pred svojim navijačima i znamo koliko je teško pobediti nas na domaćem terenu", rekao je Džons.

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