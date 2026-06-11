"MORAMO DA BUDEMO SPREMNI!" Đoan Penjaroja zna šta čeka Partizan u četvrtom meču protiv Dubaija!
Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred četvrtu utakmicu finala plej-ofa ABA lige da "crno-beli" moraju da odigraju dobru timsku odbranu i zaustave napad Dubaija.
Košarkaši Paritzana dočekaće sutra od 20 časova Dubai u Beogradskoj areni. Dubai vodi 2:1 u seriji nakon što je Partizan u sredu pobedio na svom terenu rezultatom 84:70.
"Juče smo uspeli da ostvarimo trijumf, ali sada je tek 1:2 u seriji i spremamo se za sutrašnju utakmicu. Dubai je vrlo dobra ekipa sa talentovanim igračima, ali i vrlo dobrim trenerom. Tokom jučerašnje utakmice uspeli smo da zaustavimo neke njihove veoma važne igrače koji su imali lošije procente šuta, ali naravno, pitanje je da li će Bejkon i Musa ponoviti takvu partiju. Moramo da budemo spremni za sve to, da radimo na određenim segmentima koje bi trebalo da poboljšamo, i da odigramo jako dobru timsku odbranu, pošto znamo da Dubai ima izuzetne igrače", rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.
On je naveo da je prošla utakmica primer kako bi "crno-beli" trebalo da odigraju.
"Uz podršku naših navijača nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu. Potpuno je jasno da svi mi i igrači želimo da igramo taj peti meč", izjavio je Penjaroja.
BONUS VIDEO: