"Juče smo uspeli da ostvarimo trijumf, ali sada je tek 1:2 u seriji i spremamo se za sutrašnju utakmicu. Dubai je vrlo dobra ekipa sa talentovanim igračima, ali i vrlo dobrim trenerom. Tokom jučerašnje utakmice uspeli smo da zaustavimo neke njihove veoma važne igrače koji su imali lošije procente šuta, ali naravno, pitanje je da li će Bejkon i Musa ponoviti takvu partiju. Moramo da budemo spremni za sve to, da radimo na određenim segmentima koje bi trebalo da poboljšamo, i da odigramo jako dobru timsku odbranu, pošto znamo da Dubai ima izuzetne igrače", rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.