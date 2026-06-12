Susret je na programu u petak od 20 časova.
ABA LIGA
CRNO-BELI MORAJU DO POBEDE: Evo gde možete gledati četvrti meč finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija!
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Crno-beli gube sa 2:1 u seriji i moraće do pobede kako bi izborili majstoricu.
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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