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Košarkaši Partizana i Dubaija četvrti meč finalne serije ABA lige igraju u petak od 20 časova.

Crno-beli gube sa 2:1 u seriji i moraće do pobede kako bi izborili majstoricu.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO