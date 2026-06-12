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Treći čin finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija doneo je ne samo dramu na parketu, već i žestok epilog. Zbog incidenata na tom meču, Disciplinski sudija regionalnog takmičenja imao je pune ruke posla, a epilog su drakonske kazne u koje je Meridian sport imao uvid.

Deblji kraj izvukao je beogradski Partizan. Kako saznaje pomenuti portal, crno-beli će u četvrtom duelu biti lišeni vetra u leđa sa kompletnih tribina, pošto je klub kažnjen delimičnim zatvaranjem dvorane za naredni meč.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pored toga, beogradski velikan će morati ozbiljno da odreši kesu i u kasu ABA lige uplati čak 33.000 evra.

Sa druge strane, Dubai je pretrpeo žestok udarac na igračkom planu. Jedan od njihovih glavnih aduta, Dvejn Bejkon, suspendovan je na jednu utakmicu zbog neprimerenog i agresivnog verbalnog napada na sudiju Sašu Pukla.