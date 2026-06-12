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Nikola Jokić, najbolji srpski košarkaš u istoriji i glavna zvezda Denver Nagetsa, sa pune 31 godine sprema se da potpiše ugovor koji će redefinisati pojam bogatstva u svetskom sportu i srušiti sve dosadašnje rekorde.

Prema najnovijim projekcijama sa javne scene preko okeana, Somborac je viđen kao prvi igrač u istoriji košarke koji će probiti magičnu barijeru od 70 miliona dolara godišnje plate.

Iako su Nagetsi ove godine pretrpeli težak šamar eliminacijom već u prvoj rundi plej-ofa od Minesote, uprava kluba nema dilemu, budućnost franšize je stoprocentno vezana za trostrukog MVP-ja.

Nikola Jokić tuča na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia, Printscreen / Twitter / F0RGIAT0

Pred Jokićem su sada dve opcije za produžetak vernosti, a obe donose cifre od kojih se vrti u glavi:

- Supermaks ugovor: Ukoliko odbije igračku opciju za sezonu 2027/28, Nikola može da parafira novi četvorogodišnji ugovor težak astronomskih 278 miliona dolara. Sa prosečnom platom od 69,5 miliona, sklonio bi sa trona Šaja Gildžusa-Aleksandera kao najplaćenijeg ikada.

- 70 miliona po sezoni: Druga, kraća staza podrazumeva aktivaciju postojeće opcije uz trogodišnji produžetak vredan 214 miliona dolara. U ovom scenariju, Jokić odmah probija pomenutu granicu i postaje prvi čovek u istoriji lige koji će za samo jednu sezonu inkasirati preko 70 miliona zelenih novčanica.

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Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium