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Crvena zvezda je, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, na korak do angažovanja prvog velikog pojačanja za novu sezonu, a reč je o iskusnom evroligaškom asu, Krisu Džonsu.

Dosadašnji bek Hapoela nalazi se pred samim potpisom ugovora sa crveno-belima. Prema dostupnim informacijama, Amerikanca u Beogradu čeka saradnja po formi 1+1, odnosno jednogodišnji ugovor uz opciju produžetka na još jednu sezonu koja će zavisiti od odluke samog košarkaša.

Kris Džons na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Džons iza sebe ima ozbiljno evroligaško iskustvo, pošto je tokom karijere nastupao za Makabi Tel Aviv, Asvel i Valensiju, a prethodne sezone bio je jedan od važnijih igrača Hapoela.

Njegovo ime već mesecima kruži evropskim tržištem, a osim Zvezde, povezivao se i sa velikanima poput Reala i Fenerbahčea. 

Amerikanac je prošle sezone prosečno beležio 10 poena i 4,2 asistencije po utakmici, a u Zvezdi ga vide kao igrača koji bi mogao da donese sigurnost i iskustvo na poziciji plejmejkera.

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