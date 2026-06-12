BUM! DELIJE U TRANSU! CRVENA ZVEZDA ZAVRŠILA BRUTALNO POJAČANJE! Gotovo je, Kris Džons potpisuje za crveno-bele, ovo su detalji!
Crvena zvezda je, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, na korak do angažovanja prvog velikog pojačanja za novu sezonu, a reč je o iskusnom evroligaškom asu, Krisu Džonsu.
Dosadašnji bek Hapoela nalazi se pred samim potpisom ugovora sa crveno-belima. Prema dostupnim informacijama, Amerikanca u Beogradu čeka saradnja po formi 1+1, odnosno jednogodišnji ugovor uz opciju produžetka na još jednu sezonu koja će zavisiti od odluke samog košarkaša.
Džons iza sebe ima ozbiljno evroligaško iskustvo, pošto je tokom karijere nastupao za Makabi Tel Aviv, Asvel i Valensiju, a prethodne sezone bio je jedan od važnijih igrača Hapoela.
Njegovo ime već mesecima kruži evropskim tržištem, a osim Zvezde, povezivao se i sa velikanima poput Reala i Fenerbahčea.
Amerikanac je prošle sezone prosečno beležio 10 poena i 4,2 asistencije po utakmici, a u Zvezdi ga vide kao igrača koji bi mogao da donese sigurnost i iskustvo na poziciji plejmejkera.