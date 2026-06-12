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Navaro koji je do sada sa velikim uspehom vodio ekipu Unikahe iz Malage sa kojom je osvojio 7 trofeja za 4 sezone, stiže u Beograd gde ga čeka novi izazov kao trenera crveno belih.

Ibon Navaro Perez De Albeniz rođen je 30.04.1976.godine u Vitoriji gde je kao trener pravio prve korake vodeći mlađe selekcije Baskonije još pre 20 godina.

Nakon toga se kao trener razvijao i sticao iskustvo radeći kao pomoćnik u nekim od najvećih španskih klubova: Valensija, Baskonija, Tenerife… ali i kao pomoćnik u nacionalnom timu Portorika.

1/7 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Prvi samostalan posao kao prvi trener dobio je očekivano u Baskoniji, a nakon toga je, sada kao prvi trener vodio Manresu, Mursiju i Andoru, gde je ponovo privukao veliku pažnju najvećih klubova u Španiji. Ekipu Unikahe preuzeo je 2022.godine i sa tim klubom ostvario je najveće uspehe u istoriji tog velikog španskog kluba: Osvojio je 7 trofeja u tri sezone - dve titule FIBA Lige Šampiona,, dva interkontinentalna FIBA kupa, dva nacionalna kupa Španije i Superkup Španije.

Ibon Navaro u Beogradu otvara novo poglavlje u trenerskoj karijeri, koji je do sada krasio stil u kome su ekipe koje je predvodio sa klupe igrale veoma brzu košarku visokog intenziteta, uz korišćenje velikog broja igrača u rotaciji.