Legendarni Aleksandar Đorđević bi mogao ponovo da preuzme klupu Virtusa iz Bolonje. Pročitajte najnovije informacije o njegovom povratku.
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MILJENIK GROBARA PRED POVRATKOM! Aleksandar Đorđević preuzima vrelu klupu crno-belih?
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Legenda srpske košarke i miljenik Grobara Aleksandar Đorđević, na pragu je povratka u Virtus iz Bolonje, prenose brojni italijanski mediji.
Prema navodima tamošnje štampe, Đorđević će uskoro sesti na klupu Virtusa iz Bolonje, koji će ovog leta proći kroz kompletan remont.
Aleksandar Đorđević Foto: Screenshot, Starsport
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Prema pisanju novinara Alesandra Mađija, Đorđević će prihvatiti dvogodišnji ugovor sa članom Evrolige, a čitav posao bi trebalo da bude gotov do kraja nedelje.
Đorđević je već vodio crno-bele iz Bolonje i to od 2019. do 2021, a trenirao je i Olimpiju Milano, Beneton, Panatinaikos, Bajern i Fenerbahče, kao i reprezentacije Srbije i Kine.
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