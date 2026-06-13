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Srpski košarkaški trener Marko Barać dobio je u Bahčešehiru.

Barać je bio jedan od favorita za osvajanje Evrokupa, ali je u istom poražen od Bešiktaša i Dušana Alimpijevića u polufinalu, dok se isto dogodilo i u domaćem prvenstvu, gde je takođe došao "samo" do polufinala.

1/5 Vidi galeriju Mega MIS, Marko Barać Foto: @starsport

Tu ga je ponovo porazio Dušan Alimpijević, pa je sada ekipa Bahčešehira odlučila da mu udeli otkaz.

- Naš glavni trener Marko Barać, koji je stigao pred početak sezone, ide iz našeg kluba. Zahvaljujemo se Marku Baraću na svemu što je uradio za naš klub, te mu želimo uspeh u narednoj fazi karijere - stoji u objavi Bahčešehira.

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