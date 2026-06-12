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Aleksandar Đorđević u karijeri predvodio Bajern Minhen, Fenerbahče, Olimpiju Milano, Panatinaikos i Virtus iz Bolonje, kao i reprezentacije Srbije i Kine.

On je zvanično preuzeo turski Bahčešehir i na klupi će zameniti zemljaka Marka Baraća.

Poslednji angažman je Đorđević imao na mestu selektora Kine, dok je prethodni klupski posao obavljao u Fenerbahčeu, sa kojim je bio šampion Turske 2022. godine.

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