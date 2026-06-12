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Sukob različitih mišljenja između vas i nadređenih stvara atmosferu punu tenzije. Jedini izlaz biće kompromisno rešenje. Bikove očekuje susret s bivšo...

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Rakovi koji se nalaze na visokim pozicijama uspešno će ispuniti važan cilj. Očekuje vas uspeh u timskom radu. Nervozni ste i reagujete impulsivno i na...

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I dalje je prisutan zastoj u rešavanju spornih pitanja, odlaganje ugovora, a prisutan je i nesporazum s poslovnim partnerima. Nakupilo vam se dosta ne...

Nezaposlene očekuje dobra poslovna ponuda. Pa ipak, radi se o honorarnoj saradnji i privremenom rešenju. Zahvaljujući otvorenom razgovoru s partnerom,...

Očekuje vas veliko postignuće na finansijskom planu. Prolazite kroz period tranzicije između dva posla i dve dobre opcije. Slobodne Škorpije očekuje p...

Prelazak na nov način rada i reorganizacija predstavljaju glavne teme ovog perioda. Moguće je unapređenje. Strelčeve koji su u vezi očekuje period isk...

Uspešno sprovodite promene u radnom okruženju. Reorganizacijom ćete dosta toga dobiti. Finansijski uspeh na duge staze. Treba da popravite što se popr...

Moguće je iznenadno poslovno putovanje, ali tu vas očekuje dosta iznenađenja i preokreta. Problemi u komunikaciji s klijentima. Očekuje vas veoma uzbu...