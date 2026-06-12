Aleksa Avramović, bivši as Partizana, razbesneo je Grobare tokom meča sa Dubaijem u Beogradskoj areni.
dubai novi šampion
ALEKSA RAZBESNEO GROBARE! Pogledajte Avramovića nakon osvojene ABA lige protiv Partizana! (VIDEO)
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Košarkaši Dubaija savladali su Partizan (83:81) i tako sa 3-1 u finalnoj seriji ABA lige postalo novi regionalni šampioni.
Junak pobede Dubaija bio je bivši as Partizana, a možda i nekadašnji miljenik navijača crno-belih, Aleksa Avramović.
Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©
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Tokom finalne utakmice je nervirao Grobare, svojim reakcijama i ponašanjem na parketu, a pogledajte u kakvom je raspoloženju po završetku utakmice.
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