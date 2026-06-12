Dubai je osvojio ABA ligu, a Mfiondu Kabengele proglašen je za MVP. Pogledajte kako je završena drama protiv Partizana.
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CIRKUS! Prijavio povredu da ne šutira odlučujuća bacanja, pa dobio MVP nagradu u finalu ABA lige!
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Dubai je novi šampion ABA lige.
Oni su u finalnoj seriji savladali Partizan sa 3-1, a centar Dubaija Mfiondu Kabengele proglašen je za najkorisnijeg igrača.
Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©
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Podsetimo, Kabengele je napustio teren na 14 sekundi do kraja jer je prijavio povredu, pa je odlučujuća bacanja umesto njega izveo Aleksa Avramović.
I dobio je nagradu za najboljeg...
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