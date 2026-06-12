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Dubai je novi šampion ABA lige.

Oni su u finalnoj seriji savladali Partizan sa 3-1, a centar Dubaija Mfiondu Kabengele proglašen je za najkorisnijeg igrača.

Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©

Podsetimo, Kabengele je napustio teren na 14 sekundi do kraja jer je prijavio povredu, pa je odlučujuća bacanja umesto njega izveo Aleksa Avramović.

I dobio je nagradu za najboljeg...

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Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO