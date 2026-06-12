Dvejn Vašington napustio je Partizan nakon poraza u finalu ABA lige. Ova sezona završena je bez trofeja za crno-bele.
odlazi
KRAJ! Dvejn Vašington napustio Partizan - odmah se oglasio!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su u finalu ABA lige od Dubaija sa 3-1 u seriji čime su sezonu završili bez osvojenog trofeja.
Posle meča oglasio se bek Partizana Dvejn Vašington koji je potvrdio da napušta crno-bele:
Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©
Vidi galeriju
- Ovo je bila moja poslednja utakmica u Partizanu. Voleo bih da se završilo drugačije i voleo bih da sam odigrao bolje. Situacija je takva kakva jeste, ali da, ovo je moj poslednji meč za Partizan - rekao je Vašington.
BONUS VIDEO:
Reaguj
2