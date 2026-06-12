Košarkaši Partizana poraženi su u finalu ABA lige od Dubaija sa 3-1 u seriji čime su sezonu završili bez osvojenog trofeja.

- Ovo je bila moja poslednja utakmica u Partizanu. Voleo bih da se završilo drugačije i voleo bih da sam odigrao bolje. Situacija je takva kakva jeste, ali da, ovo je moj poslednji meč za Partizan - rekao je Vašington.