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Košarkaši Partizana poraženi su u finalu ABA lige od Dubaija sa 3-1 u seriji čime su sezonu završili bez osvojenog trofeja.

Posle meča oglasio se bek Partizana Dvejn Vašington koji je potvrdio da napušta crno-bele:

Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©

- Ovo je bila moja poslednja utakmica u Partizanu. Voleo bih da se završilo drugačije i voleo bih da sam odigrao bolje. Situacija je takva kakva jeste, ali da, ovo je moj poslednji meč za Partizan - rekao je Vašington.

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03:16
Vašington i Lakić zajedno pred novinarima daju izjavu Izvor: Kurir