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Crno-beli su tako sezonu završili bez osvojenog trofeja, a posle meča javnosti se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:

1/5 Vidi galeriju Dubai je šampion ABA lige Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©

- Dobro veče! Prvo čestitke Dubaiju na tituli u ABA ligi. Mislim da smo se trudili da pobedimo. Bila je ovo utakmica 50/50. Vrlo je teško bilo dobiti ovu utakmicu, kada je ovakva važnost. Pravili smo greške u bitnim momentima u poslednjoj četvrtini. Nismo kontrolisali defanzivni skok. Jasno je bilo da sa lošim procentima dobrih šuteva nismo mogli. Nije to normalno, promašivali smo trojke iz otvorenih pozicija. Trebalo nam je više energije, bili smo umorni, ali nismo je imali. Videlo se u tim situacijama u borbi za skokove. Duga sezona, ne laka sezona za igrače, navijače, ni za koga u klubu. Promenili smo naše lice kao tim tokom sezone. Na kraju smo se borili da osvojimo ABA titulu, da je bila serija kompetitivna. Ali nažalost smo doživeli poraz kod kuće. Ostaje nam samo da sledeće sezone odemo korak dalje.

Partizan se borio za titule u ABA ligi, KLS, Kupu, nigde nije došlo do trofeja.

- U ovom momentu je loše osećanje, to preovlađuje. Kada sam došao, situacija je bila teška. Prvo što sam želeo da promenim su male stvari. Veoma je jasan bio cilj. Bio je da osvojimo ABA ligu, pokušali smo i u KLS, Kupu. Ali u tim takmičenjima smo se oslonili na drugi sastav. Dobro smo se borili u ABA ligi. Takmičili smo se dobro. Normalno, u ovakvo dugom takmičenju je normalno doživeti poraz. Vrlo važno je bilo ko je ušao sa prve pozicije u plej-of, imali su prednost domaćeg terena. Zadovoljan sam toga kako su igrači igrali, ali i zbog navijača, jer smo se stabilizovali. Ovo je loš trenutak za tim, ali i za mene.

Potom nešto i o samom meču...

- Jasno je, to je vrlo očigledno. Dva poena su bila razlike za Dubai. Utakmica je bila kompetitivna, posebno u poslednjoj četvrtini. Energija da kontrolišemo sve je bila loša, bila je ispod nivoa. Pokušali smo da se borimo 100%. Ali loše stvari su se dešavale, neću ništa da loše govorim o svojim košarkašima, to je košarka - zaključio je Španac.

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