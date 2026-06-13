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Poraz Partizana od Dubaija doneo je mnogo nervoze među navijačima crno-belih, ali su pojedine reakcije nakon utakmice prešle granicu pristojnosti...

Vređanje Alekse Avramovića.

Da se čovek zapita - Da li je moguće?

Na udaru dela Grobara našao se Aleksa Avramović, nekadašnji ljubimac tribina i jedan od igrača koji je godinama ostavljao srce na parketu za Partizan.

1/5 Vidi galeriju Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mnogi navijači ostali su u čudu kada su videli uvrede upućene čoveku koji je bio simbol borbenosti i požrtvovanja u crno-belom dresu.

Aleksa je profesionalac, igra za drugi klub, jel su navijači Partizana očekivali da namerno promašuje slobodna bacanja ili...?

Da li je zaista Aleksa bio "najveći problem" Partizana na ovom meču? Ili su pojedinci koji su odigrali kriminalano, poput Sterlinga Brauna i Dvejna Vašingtona, mogli možda da budu neko na kome će se iskaliti frustracije. Vidite tri slobodna bacanja kada pogodi Avramović, a ne vidite tri vezane izgubljen lopte Vašingtona. Zanimljivo...

Zašto njega?

Avramović je godinama bio miljenik Grobara upravo zbog energije, požrtvovanja i odnosa prema klubu. Zato su scene sa tribina ostavile gorak ukus. Navijači imaju pravo da budu ljuti zbog poraza (na svoje igrače i trenera), ali teško da je čovek koji je toliko dao Partizanu zaslužio da bude vređan.

U vremenu kada se često priča o lojalnosti i identifikaciji sa klubom, Aleksa Avramović je bio jedan od retkih koji je upravo to pokazivao na svakom meču.

Zbog toga su uvrede koje su mu upućene više govorile o onima koji su ih slali nego o samom Avramoviću.