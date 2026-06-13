PARTIZAN OSTAJE BEZ JEDNOG OD NAJBOLJEG IGRAČA! Posle Vašingtona, odlazi i iskusni as!
Iskusni grčki organizator igre Nik Kalates na korak je do odlaska iz Partizana, a njegova naredna stanica u karijeri biće solunski PAOK.
Kako prenosi dobro obavešteni portal "PAOK Today", iskusni plejmejker i uprava crno-belih iz Soluna već su utanačili sve detalje i postigli definitivan dogovor.
Navijačima oba kluba sada preostaje samo da sačekaju zvaničnu potvrdu i ozvaničenje ovog velikog transfera, čime će Kalates staviti tačku na svoju beogradsku epizodu i ponovo zaigrati na grčkim parketima.
"Nik Kalates odigrao je poslednji meč u dresu Partizana, pošto su crno-beli treći put poraženi od Dubaija u finalu ABA lige. Sada počinje odbrojavanje do ozvaničenja Kalatesovog prelaska u PAOK, pošto između dve strane postoji dogovor", navodi grčki portal.
U poslednjem susretu finalne serije protiv Dubaija, Kalates je imao skromnu minutažu i učinak. Na parketu je proveo 12 minuta, a meč je završio sa jednim postignutim poenom.