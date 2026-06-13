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Iskusni grčki organizator igre Nik Kalates na korak je do odlaska iz Partizana, a njegova naredna stanica u karijeri biće solunski PAOK.

Kako prenosi dobro obavešteni portal "PAOK Today", iskusni plejmejker i uprava crno-belih iz Soluna već su utanačili sve detalje i postigli definitivan dogovor.

Navijačima oba kluba sada preostaje samo da sačekaju zvaničnu potvrdu i ozvaničenje ovog velikog transfera, čime će Kalates staviti tačku na svoju beogradsku epizodu i ponovo zaigrati na grčkim parketima.

"Nik Kalates odigrao je poslednji meč u dresu Partizana, pošto su crno-beli treći put poraženi od Dubaija u finalu ABA lige. Sada počinje odbrojavanje do ozvaničenja Kalatesovog prelaska u PAOK, pošto između dve strane postoji dogovor", navodi grčki portal.

1/7 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

U poslednjem susretu finalne serije protiv Dubaija, Kalates je imao skromnu minutažu i učinak. Na parketu je proveo 12 minuta, a meč je završio sa jednim postignutim poenom.