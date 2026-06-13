Uprava crno-belih ozvaničila je ono o čemu se već neko vreme pričalo.
Košarka
POTPIS KOJI SU NAVIJAČI PARTIZANA JEDVA ČEKALI! Crno-beli završili ogroman potpis, prvi centar za narednu sezonu je potpisan!
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Iskusni centar Tonje Džekiri, koji je tokom sezone stigao iz moskovskog CSKA, produžio je saradnju i biće jedan od ključnih aduta trenera Đoana Penjaroje i u narednom periodu.
Tonje Džekiri Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia
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Džekiri se ekspresno uklopio u sistem Partizana od momenta kada je zadužio crno-beli dres. Doneo je preko potrebno evroligaško iskustvo u trenutku kada je ekipa prolazila kroz rezultatski vrlo izazovan period.
Ove sezone u Evroligi prosečno je beležio 7,5 poena i pet skokova za nešto više od 19 minuta provedenih na parketu.
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