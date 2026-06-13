Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Grčke.

1/3 Vidi galeriju Nikola Milutinov protiv Reala Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia

1/12 Vidi galeriju Nikola Milutinov u dresu Olimpijakosa Foto: Starsport

Oni su u svojoj dvorani "Mira i prijateljstva" u Pireju savladali najvećeg rivala Panatinaikos rezultatom 89:85 i dobili finalnu seriju plej-ofa sa 3:2.

Najefikasniji akter susreta je bio Evan Furnije, koji je meč završio sa 22 poena i sedam asistencija. Saša Vezenkov je stao na 19.

Srpski košarkaš Nikola Milutinov je za nepunih 35 minuta postigao 14 poena bez promašaja. Za dva je šutirao 4/4, a sa linije za slobodna bacanja 6/6. Svom učinku je dodao sedam skokova, tri asistencije i isto toliko blokada, napravivši svega dva faula dok niti jednu loptu nije izgubio.

Na drugoj strani Vasileios Toliopulos je bio najefikasniji sa 21 poenom, Ti-Džej Šorts je imao 14 uz šest asistencija, Džedi Osman 12 i sedam skokova, a toliko uhvaćenih lopti je imao i Matijas Lesor uz 10 poena.

Nije bilo brejka u ovoj seriji, Olimpijakos je bio jako blizu da to uradi pre tri dana u "OAKA areni", ali nije uspeo, pa je titulu morao da "zaradi" pred svojom publikom.

Posao je besprekorno odradio i tako je kompletirana jedna istorijska sezona ekipe Jorgosa Barcokasa, koja je krajem prošlog meseca osvojila i Evroligu.

PAO je sa druge strane podbacio na svim poljima i ostaje da se vidi kakva će biti sudbina trenera Ergina Atamana.

"Zeleni" su želeli sve trofeje koje je pokupio njihov "neprijatelj", kontroverzni vlasnik Dimitris Janakopulos je uložio ogroman novac, u njihovoj hali se igrao fajnal-for Evrolige, a bez istog su ostali i pored toga što su vodili 2:0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Valensije.