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 Ovu odluku je doneo sportski sudija HEBA nakon optužujućih objava koje je prvi čovek Panatinaikosa postavljao na svom Instagram nalogu tokom četvrte utakmice finalne serije protiv Olimpijakosa.

Prethodno je rečeno da je suspenzija, zbog dešavanja tokom četvrtog meča serije, na šest meseci.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Prema obrazloženju, Janakopulos je svojim izjavama narušio ugled takmičenja i prekršio disciplinska pravila grčkog šampionata.

Tu nije bio kraj kaznama. Zbog postupaka svog vlasnika dodatno je kažnjen i Panatinaikos, koji će morati da plati još 50.000 evra.

Ukupan iznos sankcija tako je dostigao 100.000 evra.

Odluka je saopštena na dan odlučujuće pete utakmice finala grčkog prvenstva, što je dodatno podiglo tenzije u već ionako usijanoj seriji između dva najveća rivala.

Pred poslednji meč rezultat u finalu je izjednačen na 2:2, pa će šampion Grčke biti odlučen ove subote, od 17 časova.

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Rade Bogdanović o promašaju Demirovića Izvor: Radio-televizija Srbije