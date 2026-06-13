Slušaj vest

Prema navodima policije, kod Hardena je tokom kontrole pronađen pištolj u vozilu. Oružje se navodno nalazilo na vidljivom mestu i nije bilo smešteno u futrolu, zbog čega je protiv košarkaša pokrenut prekršajni postupak.

Harden je ubrzo pušten uz kauciju, a prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 22. jun.

Uslovi puštanja na slobodu nalažu da ne sme da poseduje vatreno oružje, municiju niti bilo kakvo drugo naoružanje. Takođe mu je zabranjena upotreba alkohola, narkotika i drugih kontrolisanih supstanci, osim ukoliko ih ne koristi uz lekarski recept.

Pored toga, moraće da se podvrgava nasumičnim testiranjima.

Harden trenutno nastupa za Klivlend Kavalirse, koji su prošlog meseca eliminisani u finalu Istočne konferencije od Njujork Niksa.

Džejms Harden Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AP Photo/David Zalubowski

Ne propustiteKošarka"UHAPSITE GA - OVO JE ZLOSTAVJANJE" Harden doživeo javno poniženje, internet eksplodirao! (VIDEO)
Njujork - Klivlend
KošarkaHARDEN SRUŠIO RAJAKOVIĆA - BUKVALNO! Srbin završio u prvom redu tribina! Pogledajte kako je reagovao posle bolnog pada! (VIDEO)
Darko Rajaković
KošarkaBOMBASTIČAN TREJD U NBA LIGI! Harden napustio Kliperse, evo gde nastavlja karijeru!
profimedia-0994365533.jpg
KošarkaZEMLJOTRES U NBA LIGI! Džejms Harden zatražio trejd?! Bogdan Bogdanović uključen u priču, ali postoji još jedna opcija za Srbina!
profimedia-0994365533.jpg

01:17
Udarac Kendrika Nana  Izvor: Arena 2 Premium