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Oni su u svojoj dvorani "Mira i prijateljstva" u Pireju savladali najvećeg rivala Panatinaikos rezultatom 89:85 i dobili finalnu seriju plej-ofa sa 3:2.

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman nije najbolje prihvatio gubitak novog trofeja u aktuelnoj sezoni.

Turski strateg je u protokolarnoj izjavi za EPT Sports isprva mirno prokomentarisao meč, a potom ignorisao reportera koji je želeo da ga upita još jedno pitanje i pozdravi. Kolegu iz Grčke je ostavio začuđenog, a onda samo nekoliko minuta kasnije - povratak.

Došao je ponovo pred kamere EPT Sportsa i povišenim tonom, uz agresivnije gestikulacije iskazao nezadovoljstvo zbog isključenja Kendrika Nana kog je Tajrik Džons uhvatio za vrat tokom meča.