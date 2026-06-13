Slušaj vest

Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Grčke.

Oni su u svojoj dvorani "Mira i prijateljstva" u Pireju savladali najvećeg rivala Panatinaikos rezultatom 89:85 i dobili finalnu seriju plej-ofa sa 3:2.

Trener košarkaša Panatinaikosa Ergin Ataman nije najbolje prihvatio gubitak novog trofeja u aktuelnoj sezoni.

Turski strateg je u protokolarnoj izjavi za EPT Sports isprva mirno prokomentarisao meč, a potom ignorisao reportera koji je želeo da ga upita još jedno pitanje i pozdravi. Kolegu iz Grčke je ostavio začuđenog, a onda samo nekoliko minuta kasnije - povratak.

Došao je ponovo pred kamere EPT Sportsa i povišenim tonom, uz agresivnije gestikulacije iskazao nezadovoljstvo zbog isključenja Kendrika Nana kog je Tajrik Džons uhvatio za vrat tokom meča.

"Nije fer. Ono što se dešava u grčkoj košarci, to nije fer. Prihvatamo poraz, ali šta radi je**ni Tajrik Džons? Kendrik Nan je povređen, ušao je u našu svlačionicu da se raspravlja. Šta je ovo, šta je ovo? To nije košarka", rekao je vidno iznervirani Ataman.

Ne propustiteKošarkaATAMAN VRŠI STRAŠAN PRITISAK PRED GOSTOVANJE NAJVEĆEM RIVALU: Ako bude pošteno, bićemo šampioni!
Ergin Ataman
KošarkaATAMAN BESAN! OPELO PO SRPSKIM NOVINARIMA: Pišite da sam najgori!
Ergin Ataman
KošarkaATAMAN ZAPALIO VATRU PRED MEČEVE SA OLIMPIJAKOSOM: Kada su sudije pravedne, domaći teren ne znači ništa...
Ergin Ataman
KošarkaVANREDNO STANJE U PANATINAIKOSU - JANAKOPULOS EKSPLODIRAO! Upao na trening i sasuo sve u lice Atamanu i igračima!
maccabipaogame-3-75.jpg