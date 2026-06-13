Tajrik Džons, centar Olimpijakosa, i Kendrik Nan, najbolji igrač Panatinaikosa, potukli su se na petom meču finalne serije grčkog prvenstva.
Košarka
POTUKLI SE TAJRIK DŽONS I KENDRIK NAN: Sukob sa terena preselio se u svlačionicu - pogledajte haos!
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Košarkaši Olimpijakosa osvojili su titulu prvaka Grčke, pošto su u petom meču finalne serije na svom terenu pobedili Panatinaikos 89:85 (26:17, 21:18, 22:24, 20:26).Olimpijakos je slavio 3:2 u pobedama u finalnoj seriji.
Ali tokom meča, ispred svlčainoca, došlo je do žestokog sukoba između Kendrika Nana i Tajrika Džonsa.
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