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Odlično su izabranici Dušana Alimpijevića otvorili meč i već u ranoj fazi stigli do dvocifrene prednosti na gostujućem terenu (6:16), te prvu četvrtinu okončavši sa +11.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

U nastavku su usporili, ali i dalje su uspevali koliko toliko da odbiju nalet protivnika, sve do rezultata 36:43, posle kog je usledila serija domaćina od čak 15:0.

Delovalo je da su sa njom i slomili otpor protivnika, ali je i Bešiktaš uspeo da se vrati pa i preokrene. Nakon troje Arslana su poveli 67:71, te se odvojili na više od poseda razlie.

Usledio je odgovor Boldvina sa druge strane, a potom i nepromišljen faul Hortona-Takera nakon kog je Braun imao tri slobodna bacanja i sva tri realizovao. Nadovezao se i Arslan još jednom trojkom za tada već osetnih 70:77.

Ugurlu je sa 20 poena predvodio Bešiktaš, Entoni Braun je dodao 14, a Vito Braun 12 poena.

Heroj Arslan, koji je pogađao kad se lomilo, susret je završio sa 10 poena.

Kod Fenerbahčea, po 16 poena Boldvina i Biberovića, koji su jedini bili dvocifreni.

Utakmica broj dva se igra već u ponedeljak, kada će Fenerbahče ponovo biti domaćin.