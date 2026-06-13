ALIMPIJEVIĆ ŠOKIRAO FENERBAHČE! Velika pobeda Bešiktaša u finalu prvenstva Turske
Odlično su izabranici Dušana Alimpijevića otvorili meč i već u ranoj fazi stigli do dvocifrene prednosti na gostujućem terenu (6:16), te prvu četvrtinu okončavši sa +11.
U nastavku su usporili, ali i dalje su uspevali koliko toliko da odbiju nalet protivnika, sve do rezultata 36:43, posle kog je usledila serija domaćina od čak 15:0.
Delovalo je da su sa njom i slomili otpor protivnika, ali je i Bešiktaš uspeo da se vrati pa i preokrene. Nakon troje Arslana su poveli 67:71, te se odvojili na više od poseda razlie.
Usledio je odgovor Boldvina sa druge strane, a potom i nepromišljen faul Hortona-Takera nakon kog je Braun imao tri slobodna bacanja i sva tri realizovao. Nadovezao se i Arslan još jednom trojkom za tada već osetnih 70:77.
Ugurlu je sa 20 poena predvodio Bešiktaš, Entoni Braun je dodao 14, a Vito Braun 12 poena.
Heroj Arslan, koji je pogađao kad se lomilo, susret je završio sa 10 poena.
Kod Fenerbahčea, po 16 poena Boldvina i Biberovića, koji su jedini bili dvocifreni.
Utakmica broj dva se igra već u ponedeljak, kada će Fenerbahče ponovo biti domaćin.