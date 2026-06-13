Košarkaši Barselone počistili su Tenerife u polufinalu španske Endesa lige i pobedom u gostima došli do 3-0 u seriji.
ENDESA
METLA U ŠPANIJI: Barselona furiozno do finala!
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Barselona je u trećem meču slavila pobedu od 85:76 i plasirala se u finale.
Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Barsi je ovo 32. finale domaćeg prvenstva, a pokušaće da pojure 18. titulu i dodatne se odlepe drugoplasiranom Realu (16).
Najzaslužniji za to bio je Vil Klajburn sa 19 poena i sedam skokova. Kevin Panter je imao 17 poena, dok je Niko Laprovitola imao 13.
Na drugoj strani Marselinjo Uertas se ponovo istakao sa 17 poena i šest asistencija.
Barsa će u finalu igrati protiv boljeg iz serije Valensija - Huventud (trenutno 2-0).
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