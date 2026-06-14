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Košarkaši Njujork Niksa ispisali su istoriju osvajanjem NBA titule, a emotivne scene usledile su odmah po završetku šestog meča finala protiv San Antonio Sparsa.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa 6. meča finalne serije NBA lige, San Antonio - Njujork Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Nakon poslednjeg zvuka sirene i potvrde trijumfa, usledile su reči koje su obišle svet i dodatno podigle emocije među navijačima:

„Gotovo je, gotovo je! Navijači Niksa, ovo nije san, vaše dugo, dugo čekanje je završeno. Plačite, nakon 53 godine su Niksi ponovo šampioni“, poručio je komentator u emotivnom obraćanju koje je mnogima izazvalo jezu.

Njujork je tako dočekao kraj višedecenijskog posta i povratak na NBA tron, a slavlje u gradu koji živi košarku već je počelo i očekuje se da traje danima.