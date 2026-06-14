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San Antonio je ostao bez šampionskog prstena pošto su Njujork Niksi slavili sa 4:1 u seriji i stigli do prve titule još od 1973. godine. Iako je tokom finala pružao sjajne partije, francuski košarkaš nije uspeo da sakrije koliko ga je neuspeh pogodio.

1/4 Vidi galeriju Detalji sa 6. meča finalne serije NBA lige, San Antonio - Njujork Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Tokom obraćanja medijima Viktor Vembanjama je otvoreno govorio o bolu zbog poraza, ističući da kroz ovakve trenutke igrači najviše napreduju.

"Ovo je najveća lekcija u mom životu. Nikada nisam naučio ovoliko iz jednog iskustva" - poručio je Francuz.

Posebno je naglasio da su Sparsi u pojedinim delovima serije pokazivali šampionski potencijal, ali da su ih skupo koštale greške u ključnim trenucima.

"Periodi naše dominacije su apsolutni. Potpuno smo dominirali tokom većeg dela serije. Ali naše greške, naše greške, kažnjavaju se toliko surovo da ne smemo sebi da dozvolimo ovakve uspone i padove... Usponi su u redu. Padovi su razlog zašto smo izgubili", rekao je Vembanjama.

Ipak, trenutak koji je obišao planetu dogodio se na samom kraju konferencije. Dok je napuštao salu, Vembanjama se okrenuo prema novinarima i uz gorak osmeh izgovorio rečenicu koja je mnoge ostavila bez teksta.

"Hvala vam svima. Vidimo se... nikad".

Mnogi su njegove reči protumačili kao izraz ogromnog razočaranja nakon izgubljenog finala, dok су društvene mreže preplavili komentari navijača koji smatraju da je mladi Francuz prvi put javno pokazao koliko ga je poraz pogodio.

Iako je San Antonio ostao bez trofeja, Vembanjama je odigrao fantastičnu finalnu seriju. U proseku je beležio 26 poena, 11,2 skoka i 3,6 blokada po utakmici, potvrdivši da je jedan od najvećih talenata današnje NBA lige.

Međutim, ovog puta ni njegove briljantne partije nisu bile dovoljne da zaustave raspoložene Nikse i istorijski pohod ekipe iz Njujorka na titulu.