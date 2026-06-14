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Košmarno veče za Panatinaikos i Kendrika Nana. PAO je ostao bez titule protiv Olimpijakosa, Nan je tokom meča isključen posle sukoba sa Tajrikom Džonsom, a potom su grčki mediji preneli i informacije o novom incidentu u tunelu. Na kraju je Amerikanac završio na pregledima, koji su pokazali da je igrao sa ozbiljnom povredom.

Košarkaš Panatinaikosa igrao je drugo poluvreme uz velike bolove u predelu rebara, pošto se povredio pred kraj prvog dela utakmice. Iako nije počeo treću četvrtinu, Ergin Ataman ga je ubrzo vratio na parket u pokušaju da njegov tim stigne zaostatak.

Međutim, problemi za Nana tu nisu stali. Na 3:17 do kraja treće deonice ušao je u žestok sukob sa centrom Olimpijakosa Tajrikom Džonsom. Posle pregledanja snimka sudije su odlučile da isključe obojicu igrača.

Tenzije su se nastavile i po završetku susreta. Grčki mediji preneli su da je došlo do novog incidenta u tunelu, zbog čega su oba kluba najavila pravne korake. Panatinaikos planira tužbu protiv Džonsa, dok je Olimpijakos najavio postupke protiv Nana i Matijasa Lesora.

Pregledi nakon utakmice pokazali su da je Amerikanac zadobio prelom rebra, pa je postalo jasno da je jedan deo odlučujućeg finalnog meča odigrao uprkos ozbiljnoj povredi.

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Udarac Kendrika Nana  Izvor: Arena 2 Premium