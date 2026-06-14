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Prema navodima policije, kod Hardena je tokom kontrole pronađen pištolj u vozilu. Oružje se navodno nalazilo na vidljivom mestu i nije bilo smešteno u futrolu, zbog čega je protiv košarkaša pokrenut prekršajni postupak.

Harden je ubrzo pušten uz kauciju, a prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za 22. jun.

Uslovi puštanja na slobodu nalažu da ne sme da poseduje vatreno oružje, municiju niti bilo kakvo drugo naoružanje. Takođe mu je zabranjena upotreba alkohola, narkotika i drugih kontrolisanih supstanci, osim ukoliko ih ne koristi uz lekarski recept.

1/6 Vidi galeriju Džejms Harden Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AP Photo/David Zalubowski

Sada se tim povodom oglasio i Klivlend:

- Klivlend je obavešten o hapšenju Džejmsa Hardena u subotu ujutru i u procesu smo prikupljanja dodatnih informacija.

U kontaktu smo sa Džejmsom i njegovim predstavnicima, te ćemo nastaviti da pratimo razvoj događaja - stoji u saopštenju Klivlenda.