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Košarkaši Olimpijakosa osvojili su titulu prvaka Grčke, pošto su u petom meču finalne serije na svom terenu pobedili Panatinaikos 89:85 (26:17, 21:18, 22:24, 20:26).Olimpijakos je slavio 3:2 u pobedama u finalnoj seriji.

Ali tokom meča, ispred svlčainoca, došlo je do žestokog sukoba između Kendrika Nana i Tajrika Džonsa.

Pojavili su se novi snimci na kojima se vidi kako specijalna policija čuva Tajrika od igrača Panatinaikosa, koji su pokušali da dođu do njega nakon utakmice.

Šta se desilo?

Podsetimo, Nan je tokom meča isključen posle sukoba sa Tajrikom Džonsom, a potom su grčki mediji preneli i informacije o novom incidentu u tunelu. Na kraju je Amerikanac završio na pregledima, koji su pokazali da je igrao sa ozbiljnom povredom.

Košarkaš Panatinaikosa igrao je drugo poluvreme uz velike bolove u predelu rebara, pošto se povredio pred kraj prvog dela utakmice. Iako nije počeo treću četvrtinu, Ergin Ataman ga je ubrzo vratio na parket u pokušaju da njegov tim stigne zaostatak.

Međutim, problemi za Nana tu nisu stali. Na 3:17 do kraja treće deonice ušao je u žestok sukob sa centrom Olimpijakosa Tajrikom Džonsom. Posle pregledanja snimka sudije su odlučile da isključe obojicu igrača.

1/4 Vidi galeriju Tajrik Džons nasrnuo na Kostasa Slukasa Foto: Printscreen / Twitter / Petran1925

Tenzije su se nastavile i po završetku susreta, kada je došlo do novog incidenta u tunelu, zbog čega su oba kluba najavila pravne korake. Panatinaikos planira tužbu protiv Džonsa, dok je Olimpijakos najavio postupke protiv Nana i Matijasa Lesora.

Pregledi nakon utakmice pokazali su da je Amerikanac zadobio prelom rebra, pa je postalo jasno da je jedan deo odlučujućeg finalnog meča odigrao uprkos ozbiljnoj povredi.