Njujork Niksi osvojili NBA titulu, ali tokom slavlja došlo je do incidenta u kojem je tinejdžer ranjen. Saznajte više o ovom tragičnom događaju.
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HOROR! Ranjen tinejdžer (17) u Njujorku posle pobede Niksa u NBA finalu!
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Njujork Niksi su osvojili NBA ligu posle 53 godine pobedivši San Antonio Sparse u finalu sa 4-1. Tokom noći se dogodio i incident u kojem je umalo život izgubio jedan tinejdžer.
Jedan tinejdžer ranjen je iz vatrenog oružja, preneo je Rojters.
Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia
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- Prema navodima njujorške policije, oko dva sata posle ponoći sedamnaestogodišnji mladić pogođen je u stopalo tokom slavlja na Tajms skveru. Tri osobe koje bi mogle biti povezane sa incidentom privedene su na saslušanje - preneo je "Rojters".
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