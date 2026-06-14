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Njujork Niksi su osvojili NBA ligu posle 53 godine pobedivši San Antonio Sparse u finalu sa 4-1. Tokom noći se dogodio i incident u kojem je umalo život izgubio jedan tinejdžer.

Jedan tinejdžer ranjen je iz vatrenog oružja, preneo je Rojters.

Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

- Prema navodima njujorške policije, oko dva sata posle ponoći sedamnaestogodišnji mladić pogođen je u stopalo tokom slavlja na Tajms skveru. Tri osobe koje bi mogle biti povezane sa incidentom privedene su na saslušanje - preneo je "Rojters".

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