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1/4 Vidi galeriju Detalji sa 6. meča finalne serije NBA lige, San Antonio - Njujork Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Ovo je bio istorijski poduhvat slavnih Njujork Niksa koji su postali prvi tim još od 1971. godine koji je gubio 10 ili više razlike na svakoj utakmici finalne serije i opet pobedili i osvojili titulu.

Dakle, posle 55 godina smo videli ovako nešto, a poslednji put kada je nekome pošlo za rukom da na taj način trijumfuje igrao je Karim Abdul Džabar u dresu Milvoki Baksa, a tada se još uvek zvao Lu Alsindor.

Te 1971. godine su Baksi pobedili Baltimor Buletse sa 4-0 u seriji i MVP finala bio je Karim, a 2026. godine je najkorisniji igrač finalne serije Džejlen Branson.

Nestvarno

Superzvezda Njujork Niksa, Džejlen Branson, proglašen je za MVP-ja finalne serije, čime je zaokružio posebnu i dominantnu seriju u kojoj je prosečno beležio 32,6 poena, 4,6 asistencija i 4,2 skoka.

Na korak od osvajanja titule, Branson je u subotu odigrao meč karijere – ubacio je 45 poena uz šut 14/27 i odveo Njujork do pobede 94:90 u utakmici koja je donela šampionski prsten protiv San Antonio Sparsa.

Njegova partija u petoj utakmici svrstala ga je u sam krem de la krem NBA lige zajedno sa Majklom Džordanom.

Branson je postao tek drugi bek u istoriji NBA koji je postigao 45 ili više poena u gostima u meču koji odlučuje titulu, pridruživši se živoj legendi Čikago Bulsa, koji je to uradio u šestoj utakmici NBA finala 1998. protiv Juta Džeza.

Pored tog dostignuća, Branson je oborio još nekoliko rekorda tokom puta do titule.

Oborio je rekord Njujork Niksa u finalima koji je držao Vilis Rid (38 poena), postavljen u trećoj utakmici NBA finala 1970. godine, prema ESPN-u.

Takođe je postao tek peti igrač u istoriji NBA koji je proglašen za MVP-ja finala iako nije bio izabran u prvoj rundi drafta, prema navodima The Athletic-a.

On je ujedno i drugi najniži igrač koji je ikada dobio MVP nagradu finala, odmah iza Ajzee Tomasa iz 1990. godine.

Osvojena NBA titula 2026. godine i MVP priznanje u finalu učvrstili su Bransonov status kao jednog od najvećih igrača svoje generacije i možda najvećeg u istoriji Njujork Niksa.

Fešta

Nakon pobede Niksa nad San Antonio Sparsima i osvajanja šampionskog prstena, hiljade navijača izašle su na ulice Menhetna i drugih delova grada. Pored pesme i slavlja, zabeleženi su brojni incidenti, uključujući uništavanje javne i privatne imovine.

Prema navodima američkih medija, pojedini taksisti i vozači autobusa pokušavali su da smire okupljene građane i apelovali da ne uništavaju grad, ali njihovi pozivi nisu imali mnogo efekta.

Njujork je na titulu čekao od 1973. godine, pa ne čudi što je osvajanje šampionskog prstena izazvalo nezapamćenu euforiju među navijačima, iako je deo slavlja, prema prvim informacijama, prerastao granice sportskog veselja.

"Gori" u Njujorku. Gotovo svi slave šampionski nastup Niksa nakon godina i godina čekanja.