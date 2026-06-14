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KK Dubai se nedavno okitio šampionskim prstenom ABA lige, pobedom u finalu plej-ofa nad Partizanom sa 3-1 u seriji.

Odlučujuću pobedu Dubai je ostvario u Beogradu, gde su navijači Partizana vređali bivšeg asa crno-belih Aleksu Avramovića.

Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Grobari su zamerili Avramoviću na ponašanju tokom četvtre utakmice finale, a sa tribina su ga počastili zvižducima.

Nedugo nakon toga, Avramović se oglasio putem svog Instagrama gde je kroz objavu proslavio trofej sa Dubaijem.

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Aleksa Avramović priznao grešku u Pioniru Izvor: Arena Sport