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Košarkaško finale u Grčkoj završeno je titulom za Olimpijakos, koji je u petoj utakmici serije savladao Panatinaikos, ali je slavlje zasenio ozbiljan incident i fizički sukob između igrača.

Do incidenta je došlo između centra Olimpijakosa Tajrika Džonsa i beka Panatinaikosa Kendrika Nana, a novi snimci otkrili su kako je sve počelo.

U trenutku kada se Nan nalazio u prostoru za davanje izjava, pojavio se Džons, a u njegovoj blizini bio je i Frenk Nilikina. Ipak, Džons je bio taj koji je prvi napravio direktan kontakt prilaskom Nanu, nakon čega je došlo do razmene reči i očigledne tenzije između dvojice igrača.

Situacija je eskalirala kada je Nan odgurnuo Džonsa, koji se potom udaljio, ali se ubrzo ponovo zaleteo ka košarkašu Panatinaikosa. U tom momentu Džons je pokušao udarac koji je promašio, dok je Nan uzvratio i pogodio ga pesnicom u glavu.

U sve se umešao i Panatinaikos, dok su prisutni pokušavali da razdvoje zavađene strane. Prema dostupnim informacijama, oba kluba razmatraju pravne korake i moguće tužbe, a epilog incidenta tek se očekuje.

Incident je potpuno zasenio sportski deo finala, a trenutno ne deluje da će situacija uskoro biti smirena.

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Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns  Izvor: Arena 2 Premium