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Dimitris Janakopulos, vlasnik košarkaškog kluba Panatinaikos, oglasio se na društvenim mrežama nakon završetka finalne serije grčkog prvenstva, u kojoj je titulu osvojio Olimpijakos.

Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

"Polovina ekipe je povređena. Oni koji su ostali igraju sa slomljenim duhom zbog svega što prolaze, i umesto da budu šampioni i već na odmoru, morali su da igraju u nejednakim uslovima", istakao je Janakopulos

Dodao je i da je, prema njegovom mišljenju, slika finalne serije pokazala sve probleme takmičenja.

"Na kraju smo uspeli da se i slepima otvore oči. Ja, kao i, po mom mišljenju, najveći deo košarkaške javnosti, verujem da ste vi zaslužili da budete šampioni. Bravo", zaključio je Janakopulos.

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