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Srpski košarkaš i jedan od najboljih igrača Crvene zvezdeNikola Kalinić, potvrdio je da ga je Željko Obradović 2021. godine zvao - u nameri da ga dovede u Partizan.

Kalinić je o tome podkastu "KolePoint", kod Nenada Kostića:

Nikola Kalinić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, www.kkcrvenazvezda.rs

- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.

Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.

Podsetimo, Kaliniću ovog leta ističe ugovor sa Crvenom zvezdom u koju se pre dve sezone vratio iz redova Barselone.

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00:16
Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Arena 1 Premium