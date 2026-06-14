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Tim iz Berlina sada ima priliku da pred svojim navijačima u naredna osvoji trofej, dok je ekipa iz Minhena, koju predvodi legendarni srpski trener Svetislav Pešić, dovedena u veoma težak položaj u borbi za odbranu titule.

Ono što je zanimljivo jeste da je meč gledao i Saša Obradović, bivši trener Zvezde i Albe, i to u društvu selektora Nemačke Aleksa Mumbrua.

U redovima Albe najefikasniji je bio Džejk Kajil sa 16 poena, uz tri skoka i jednu asistenciju. Pratio ga je Mihael Rataj sa 15 poena, dok su Mozes Vud i Martin Hermanson dodali 13, odnosno 11 poena.

Kod Bajerna je najbolji bio Nenad Dimitrijević sa 20 poena, Andreas Obst je ubacio 12, dok je Vladimir Lučić meč završio sa osam poena, uz skokove i asistencije u ograničenoj minutaži.